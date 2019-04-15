В горящем Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль

Пламя охватило всю площадь крыши парижского собора

В горящем соборе Парижской Богоматери обрушился шпиль. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы трагедии, передает ТВЦ.RU.

Сейчас остров Сите, на котором находится собор, закрыт. Экстренные службы оттесняют зевак от места пожара. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Огонь вспыхнул в понедельник вечером на верхних уровнях здания. Там сейчас идут реставрационные работы. Пламя быстро охватило всю площадь здания.

Из-за пожара Эмманюэль Макрон отложил запланированное на понедельник обращение к нации. Он уже выехал на место пожара. На трагедию отреагировал Дональд Трамп. В твиттере он призвал задействовать пожарную авиацию.