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Огонь перекинулся на башни собора Парижской Богоматери

22:17
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Пожарные не могут справиться с пламенем

В Париже спасатели борются с огнем, который охватил одну из главных достопримечательностей французской столицы - собор Нотр-Дам-де-Пари. Из здания базилики вырываются языки пламени и сильные клубы дыма. Обрушились шпиль горящего собора и крыша. Огонь перекинулся на левую башню. Le Monde пишет, что горит и правая сторона.

Вокруг собора сейчас выставлен периметр безопасности, фактически весь остров Сите оцеплен. Но даже издалека видно, что огромный столб огня поднимается кверху.

Уже известно, что из-за пожара обрушился шпиль, сгорели башенные часы, уничтожена крыша. Предположительно, пожар начался около половины восьмого вечера по московскому времени. В это время в соборе еще были люди, их оперативны эвакуировали. Данных о пострадавших нет.

Очаг возгорания находился где-то на верхних этажах. Там шли реставрационные работы. Буквально за считанные секунды пламя охватило крышу, шпиль собора. На тушение были брошены все силы пожарных служб, но справиться с огнем не удается до сих пор.

Макрон отменил свое запланированное выступление перед нацией. А в центре Парижа тысячи парижан в ужасе наблюдают за трагедией.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Франция Париж.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Молящиеся люди возле горящего собора Парижской Богоматери
Молящиеся люди возле горящего собора Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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