Ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере

Эксперимент открыл путь к медицине будущего

Глобальный прорыв в медицине. Израильские ученые первыми в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере. Орган размером около двух с половиной сантиметров из тканей человека аппарат создавал более трех часов. По словам исследователей, этот эксперимент открыл путь к медицине будущего, когда врачи смогут печатать людям новые органы, а пациентам больше не придется ждать пересадки и принимать лекарства.

Сердце, напечатанное на 3D-принтере. Не имитация, самое настоящее, живое. Прорыв, который медицинская наука ожидала, произошёл даже раньше с помощью вовсе не медицинской техники. Первыми в мире напечатали сердце израильтяне в лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива, передает "ТВ Центр".

"Это первый раз, когда печатается целое клеточное сердце с кровеносными сосудами. Мы получили био-чернила и для сердца, и для сосудов, а затем использовали 3D-принтер для печати целого органа с сосудистой структурой. Следующим этапом является созревание органа в лаборатории", - рассказал Таль Двир.

Впервые удалось и столь детально воссоздать сложную геометрию сердца. Теперь "малыша" - а размер этого экземпляра всего несколько сантиметров - нужно в буквальном смысле слова "научить" основным навыкам работы. В течение месяца учёные будут помогать клеткам учиться взаимодействовать друг с другом, чтобы получить синхронные сокращения и прокачивающую способность. Но есть ещё один важнейший прорыв: исходный материал для 3D-печати тут использован самый что ни на есть аутентичный.

"Впервые мы напечатали образец из клеток самого человека. Все сердца, которые были напечатаны до сих пор, насколько нам известно, были сделаны из синтетических материалов, которые не относятся к телу самого пациента", - пояснил аспирант университета Тель-Авива Надав Ноор.

Биоматериалы, полученные из жировой ткани человека, были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью. Всё это означает, что в будущем пациенту больше не придётся долго ждать донорского органа. Его напечатают при нём - прямо в больнице. Не придётся и принимать сложные лекарства для предотвращения отторжения чужеродных тканей. У каждого смогут появиться запасные органы из собственных клеток. В лаборатории Двира уверены - уже через год можно вести речь о пересадке этого экземпляра сердца крысе или кролику. А через десяток лет сделают и подходящее для человека.

Cергей Псурцев, "ТВ Центр".