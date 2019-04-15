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Парижане рыдают из-за сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари

21:43
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Огонь полностью уничтожил крышу здания

Огонь, начавшийся в соборе Парижской Богоматери, в понедельник вечером, охватил новые части здания. Пожар уже привел к обрушению построенного в XIX веке шпиля и крыши собора.

В Париже сгорел собор Нотр-Дам. Фотографии
В горящем Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль

На месте пожара работают около 400 пожарных. К месту трагедии прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Ранее он написал в твитере, что ему грустно наблюдать за тем, как "горит часть французов".

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Однако пока пожарные работают только снаружи здания. Находились ли в момент обрушения крыши люди внутри здания - не известно.

Вокруг острова Сите собралось много людей. На кадрах с места событий видно, что французы очень эмоционально реагируют на случившееся. Люди стоят на коленях и не скрывают слез.

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Молящиеся люди возле горящего собора Парижской Богоматери
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