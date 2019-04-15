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Горит часть всех нас: реакция на сгоревший собор Парижской Богоматери

21:51
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Мир шокирован пожаром в соборе Нотр-Дам

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал к зданию горящего собора Парижской Богоматери. Глава государства вечером планировал выступить с речью о "желтых жилетах", но отменил выступление из-за пожара.

"Собор Парижской Богоматери в огне. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", - написал он в Twitter.

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил соболезнования народу Франции в связи с трагедией."Собор Парижской Богоматери - это собор всей Европы. Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции", - написал он в соцсети.

Отреагировал также и президент США Дональд Трамп. Ему больно смотреть на то, как горит Нотр-Дам. Он посоветовал действовать максимально быстро и начать тушение с воздуха.

Позже французские СМИ пояснили, что воду не сбрасывают, так как от этого могут пострадать люди рядом и уцелевшие части здания.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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