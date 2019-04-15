Полыхающему Собору Парижской Богоматери грозит обрушение

Пламя уже уничтожило крышу здания

Огонь, вспыхнувший в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, перекинулся на несущие конструкции здания. Об этом сообщил представитель собора Андре Фино.

"Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось", - приводит его слова Le Monde.

Как пишет Le Parisien, скорее всего, от собора ничего не останется. Сейчас пламя бушует внутри здания. С огнем борются порядка 400 пожарных. К месту трагедии прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Власти Парижа полагают, что внутри собора в вечернее время никого не было, однако уверенности в этом нет.