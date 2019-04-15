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Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

22:42
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Телеведущая связала пожар с политикой французских властей и крысами

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, который к настоящему моменту уничтожил всё здание.

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"Доремонтировались… Гребаные социалисты… Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли", - написала она в Telegram, сопроводив пост нецензурной бранью.

Некоторым подписчикам не понравился тон публикаций Собчак. Ей предложили поменьше "бухать". Телеведущая в ответ сообщила, что не пьет алкоголь.

"Реально чуть не плАчу. Мой любимый город. А полгода назад(посмотрите) я писала что нотрдам как и многое другое в Париже перестали подсвечивать(фото прилагалось), крысы, бомжи и реально стало стремно ходить по улицам. Это дико все обидно. И я связываю это с тем, что Франция, в отличие от Великобритании, например, ведет крайне "левую" политику", - пояснила она позже.

Ранее в здании собора обрушились шпиль и часы. Пламя перекинулось на левую башню базилики.  Движение на прилегающих к зданию улицах перекрыто. К собору подъезжают все новые и новые машины экстренных служб. Собравшиеся в отдалении сотни людей со слезами на глазах наблюдают за происходящим. На место ЧП прибыл президент Эммануэль Макрон.

Причины возгорания пока не известны, но оно может быть связано с реставрационными работами, которые сейчас ведутся в соборе -  часть здания закрыта строительными лесами. Мэр Парижа  Анн Идальго призвала горожан и гостей столицы соблюдать меры безопасности и не приближаться к горящему зданию. Официально объявлено, что пострадавших в результате ЧП нет.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. Именно от площади перед собором измеряются все расстояния во Франции.

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