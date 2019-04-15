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Почему собор Парижской Богоматери не тушат с воздуха?

22:43
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Пожарные не могут остановить распространение пламени

Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы - объят пламенем. Пожар возник около 19:30 по московскому времени на верхних ярусах здания, где велись реставрационные работы, и буквально за час охватил всю площадь крыши.

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В тушении пожара задействованы порядка 400 пожарных. Они работают снаружи здания. Справиться огнем пока не удается. В результате возгорания рухнули крыша собора, шпиль и часы. Сейчас, по данным очевидцев, пламя перекинулось на одну из башен Нотр-Дам-де-Пари.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя трагедию, призвал французов использовать для тушения авиацию. Однако власти Парижа эту идею отвергли. Как заявили в Департаменте по гражданской безопасности мэрии Парижа, тушение с воздуха может привести к полному обрушению всего здания. Ранее об опасности такого развития событий предупредил представитель Нот-Дам-де-Пари.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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