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"Мир не будет прежним": в горящем Нотр-Дам-де-Пари увидели знамение

22:59
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

В РПЦ напомнили, что в соборе хранится терновый венец Христа

Пожар в соборе Парижской Богоматери не оставил никого равнодушным. Слова поддержки в адрес французов приходят сейчас со всего мира. Отреагировали на трагедию и в Русской православной церкви.

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В РПЦ восприняли пожар в соборе с болью. Как заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, "старые камни Европы" являются частью души русских людей и их духовной истории. Он напомнил, что христиане сейчас переживают Страстную неделю.

"Трудно отделаться от мысли, что на наших глазах совершается знамение, смысл которого нам ещё предстоит осознать. Мир уже не будет прежним", - сказал он "Интерфаксу".

Секретарь отдела иеромонах Стефан напомнил, что в соборе Парижской Богоматери хранится великая святыня — терновый венец Христа Спасителя.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари возник около 19:30 по московскому времени на верхних ярусах здания, где велись реставрационные работы, и буквально за час охватил всю площадь крыши. В результате возгорания рухнули крыша собора, шпиль и часы. Пламя перекинулось на одну из башен собора Парижской Богоматери.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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