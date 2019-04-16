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Пожарные не в силах справиться с огнем в Нотр-Дам-де-Пари

00:00
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Тушение осложнено тем, что пожар начался на крыше

Французские пожарные не уверены, что смогут справиться с распространением огня в соборе Парижской Богоматери – горение остается интенсивным.
Почему собор Парижской Богоматери не тушат с воздуха?

Тушение осложняется тем, что пожар начался на крыше. Если огонь перекинется на северную башню, то последствия будут крайне разрушительны, заявил начальник парижской пожарной охраны Жан-Клод Галле.

В борьбе с огнем принимают участие 400 пожарных и два танкера, берущих воду из Сены, пишет ТАСС. Работы будут продолжаться всю ночь. Один из пожарных серьезно пострадал во время тушения, есть угроза, что горящие конструкции начнут падать на огнеборцев, находящихся внутри здания.

Мировая культурная достопримечательность загорелась вечером 15 апреля. Через час после пожара обрушились шпиль и крыша здания. Движение по острову Сите, на котором находится собор, перекрыто. На место трагедии прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

По предварительным данным, пожар начался во время реставрационных работ. Прокуратура начала расследование. Находящиеся в соборе реликвии не пострадали, часть их них удалось спасти, в том числе терновый венец Иисуса Христа.

Оценка ущерба начнется во вторник, 16 апреля. Реставрационные работы могут занять годы.

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