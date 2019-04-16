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Нотр-Дам горит уже более 4-х часов. Что известно к этой минуте

00:50
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Собор удалось спасти от полного уничтожения, он будет восстановлен

Пожарным удалось отстоять две колокольни собора Парижской Богоматери, тем не менее тушение будет продолжаться всю ночь.

Интенсивность пожара снизилась, несущие конструкции уцелели. С огнем борются 400 пожарных и два танкера. Использовать авиацию нельзя, поскольку сброс воды сверху может способствовать обрушению.

Французы стоят на коленях перед собором и поют молитвы. У многих на глазах слезы, пишет РИА Новости. На место пожара также прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле. Французский лидер назвал произошедшее ужасной драмой, но худшего удалось избежать. Он поблагодарил пожарных за работу. Собор будет в обязательном порядке восстановлен, заверил Макрон.

Пострадавших среди прихожан и простого населения нет. В момент ЧП в здании находились несколько россиян, но они смогли оперативно эвакуироваться. Сейчас известно только об одном пострадавшем пожарном.

Пожар вспыхнул вечером 15 апреля. Спустя час у собора рухнули шпиль, часы и крыша. Реликвии удалось спасти от огня, в том числе терновый венец Иисуса Христа. По предварительным данным, ЧП произошло во время реставрационных работ.

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении вреда. 16 апреля власти намерены оценить ущерб, причиненный пожаром. По словам экспертов, реставрация собора может занять несколько лет.

Нотр-Дам-де-Пари- сердце французской столицы. Его строительство велось целых два столетия – в XII-XIV веках. В соборе проходили коронации монархов. Сейчас он является визитной карточкой Парижа, ежегодно его посещало до 13 миллионов туристов. 

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