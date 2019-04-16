Восстановление Нотр-Дам-де-Пари займет десятки лет

Собор считается самым крупным готическими сооружением планеты

Спустя десять часов пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен. Специалисты подсчитывают потери и говорят о том, что некоторые детали конструкции утеряны навсегда. Причины бедствия пока не установлены. Уже начался сбор средств на возрождение уникального памятника архитектуры - символа Франции. Теперь на его восстановление потребуются десятилетия и миллиарды евро.

Первые фотографии "после". Часть каменного потолка рухнула, оставив огромную дыру. Пятна сажи закрыли каменную кладку пола. Это самый страшный пожар в многовековой истории собора Парижской Богоматери. Кадры без преувеличения шокируют. Огромное пламя словно пожирает кровлю базилики. Вспышка. Огонь взбирается на шпиль.

Пожарная сигнализация сработала около семи вечера. В это время в Соборе - а Нотр-Дам самая посещаемая достопримечательность мира - еще остаются люди. Их оперативно эвакуируют. Уже через минуту на месте первые пожарные расчеты. Но справиться с возгоранием невозможно.

Очаг в районе кровли. Ее как раз восстанавливали от погодных повреждений. Для чего всю буквально окутали строительными лесами. Конструкция весом в пять сотен тонн почти целиком состояла из дерева. Подобраться к очагу возгорания невероятно сложно. Пожарные используют дроны, сейчас работает пожарный кран. Проливают верхнюю часть собора. А тушить с воздуха невозможно. Тяжелая масса воды рисковала разрушить здание.

Нотр-Дам, безусловно, исторический памятник. Но и еще символ для миллионов верующих. Масштабы трагедии огромны, признают французские власти. Эммануэль Макрон обещает начать восстановление немедленно.

"Я торжественно обещаю вам: этот собор будет восстановлен. Всеми нами вместе. Это будет нашей задачей на ближайшие годы. Этого ждут французы, этого заслуживает наша история, это является нашей судьбой", - заявил он.

Сердце Парижа. Символ нации. И, казалось, нерушимый хранитель истории и культуры нашей цивилизации. Заложенный в 1163-м, он помнит и торжественные венчания королей. И французскую Революцию. Коронацию Наполеона. А в криптах Собора - бесценные для христианского мира сокровища. В числе которых терновый венец Христа.

Пожаром не тронут фасад и башни храма. Спасены и 16 медных скульптур, которые украшали готический шпиль собора. Их только накануне увезли на реставрацию.

А вот башенные часы и деревянные интерьеры уничтожены полностью. Вероятно, пострадали и уникальные стеклянные витражи. И знаменитый орган. Олово и свинец, из которого сделаны 8000 его труб, не переносят сильных перепадов температуры.

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело по статье "Неумышленный поджог". Следователи допросили строителей, которые работали над реставрацией кровли. Однако известно: в момент возгорания их на площадке не было.

Пожарные расчеты, спасавшие Нотр-Дам от полного уничтожения, парижане провожают аплодисментами. Открыт сбор пожертвований на реставрацию. Один из крупных французских бизнесменов уже передал базилике 100 миллионов евро. Но общая сумма затрат может быть гораздо больше. Эксперты говорят: потребуются десятилетия, чтобы вернуть Нотр-Дам во всем его великолепии Парижу, Франции. И миру.

Екатерина Выскбребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.