В России решили ввести платные перекрестки

Это поможет избавиться от пробок

Найден способ избавиться от пробок в России. В Национальной технологической инициативе "Автонет" решили, что в этом поможет введение платных перекрестков.

Эксперимент планируется провести в 2020 году в одном из городов страны. Плата будет вводиться за проезд по перекрестку или участку дороги в определенные часы.

В организации считают, что из-за этого люди начнут планировать свои поездки, и примерно 10% водителей будет выбирать альтернативный путь. Причем он, скорее всего, будет более длительным, передает РИА Новости.

При этом уменьшение трафика в местах, где за проезд нужно платить, в среднем позволит сэкономить 10-20% времени водителям.

В "Автонет" напомнили об аналогичном эксперименте, проведенном в 2006 году в Стокгольме. Там были установлены 23 контрольные точки с лазерными радарами и камерами. Деньги списывались с банковского счета водителя. Это привело к уменьшению пробок на 22%. Кроме того, количество ДТП сократилось на 10%, а содержание углекислого газа упало на 14%.

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