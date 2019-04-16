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Галкин прилюдно осадил рыдающую из-за "наглой роскоши" Собчак

08:55
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Юморист не смог промолчать

Ксения Собчак не может смириться с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Телеведущая обрушилась с критикой на власти Франции, обвиняя их в уничтожении исторического памятника.
В Париже сгорел собор Нотр-Дам. Фотографии

Собчак припомнила, как несколько месяцев назад она указывала на ужасающее состояние Парижа. По словам светской львицы, столица Франции стала нищей и ее улицы заполонили полчища крыс. Телеведущая убеждена, что уничтожение огнем Нотр-Дам де Пари - олицетворение гибели Парижа, как самого роскошного города мира.

"Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому , что они дорогие, каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы ,что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным", - разрыдалась в Instagram Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

По ее словам, между экономическим упадком во Франции и пожаром существует кармическая связь. "Сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю), и победу Воли Человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин", - отметила Ксения.

Пройти мимо такого заявления не смог артист Максим Галкин. Он оставил под постом Собчак комментарий, в котором слегка осадил распереживавшуюся Ксению.

"Уж, прости не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек. Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И еще: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии", - отрезал юморист.

Подписчики телеведущей согласились с мнением артиста. Народ поблагодарил Галкина за публичное высказывание и намекнул, что Собчак немного не в себе из-за чего восприняла пожар, как личную трагедию.

Отметим, что причины возгорания пока не известны, но оно может быть связано с реставрационными работами, которые велись в соборе - часть здания была закрыта строительными лесами. Нотр-Дам де Пари тушили около 10 часов. Теперь специалистам предстоит оценить степень разрушения.

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