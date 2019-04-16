Освобожденная Надежда Савченко разразилась гневной тирадой

На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко

Этой ночью на Украине суд освободил из-под стражи депутата Верховной Рады Надежду Савченко и экс-главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. В полночь истек срок меры пресечения.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Примечательно, что освобождение Савченко произошло за пять дней до второго тура президентских выборов. В первом после выхода на волю интервью она заявила, что не убежит за границу, а будет доказывать свою невиновность в суде и продолжит бороться за Украину без Порошенко.

Савченко также заявила, что ее "Общественно-политическая платформа" избавит украинскую Раду от политического "старья". "Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие", - приводит ее слова "Газета.Ru".

Кроме того, Савченко обвинила режим действующего президента Украины в беззаконии.

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