Как Россия защитит Арктику

В этом помогут С-400 и система "Панцирь-С"

Россия полностью защитит торговый маршрут Северный морской путь от угрозы с воздуха до конца 2020 года. О том, как именно это произойдет, рассказали военные эксперты.

Для этих целей в Заполярье будет усилена недавно созданная 3-я дивизия ПВО Северного флота. А на архипелагах арктических морей развернут дополнительные радиотехнические и зенитно-ракетные подразделения. Их вооружат комплексами С-400 и системами "Панцирь-С".

Как отметил экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, система ПВО была ликвидирована в Арктике после распада СССР, пишет газета "Известия". По его словам, через Северный полюс пролегает самое короткое расстояние от США до промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири. Во времена холодной войны американские военные в случае конфликта готовились нанести удар по нашей стране именно здесь.

По словам начальника зенитных ракетных войск ВВС России в 2000–2008 годах генерал-лейтенанта Александра Горькова, оборона Северного морского пути сложнейшая задача для сил ПВО. В частности, нужно создать сплошное радиолокационное поле и выстроить эффективную систему огня.

Северный морской путь является самой короткой магистралью из Азии в Европу. По этому торговому маршруту в перспективе могут перевозиться до половины евроазиатских грузов. Его называют центральным экономическим проектом России в Арктике.