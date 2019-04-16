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Потребителей заставят оплачивать прекращение работы электростанций

08:55
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Избыток генерирующих мощностей в электроэнергетике ложится бременем на всю энергосистему России

Потребители в будущем будут платить за прекращение работы ненужных им энергообъектов. Соответствующий законопроект Госдума планирует принять этой осенью.

В настоящий момент наличие большого объема избыточной мощности в электроэнергетике – одна из самых главных проблем развития отрасли. Так, на начало этого года 30 ГВт оказались не востребованы потребителями.

"Такие избытки появились потому, что новые электростанции вводятся быстрее, чем растет в них потребность. А старые практически не выводятся", - пишет газета "Известия" со ссылкой на данные круглого стола по этой проблеме. При этом отмечается, что производителям не всегда выгодно отключать ненужные объекты.

В рамках поправок к федеральному закону "Об электроэнергетике" именно потребители будут компенсировать расходы на проведение мероприятий при выводе энергообъекта из эксплуатации.

В январе 2019 года Министерство экономического развития России предложило ввести соцнормы потребления электроэнергии для населения.

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