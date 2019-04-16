"За это его и любим": Овечкин отправил юного россиянина в нокаут (видео)

Теперь "Фредди идет" за капитаном "Вашингтона"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) произошел скандальный эпизод с участием российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. В третьем матче серии первого раунда плей-офф против "Каролины" опытнейший игрок подрался со своим 19-летним соотечественником из стана соперников Андреем Свечниковым.

Битва двух россиян завершилась нокаутом менее искушенного в хоккейных боях игрока. На лед выскочили врачи, которые помогли юному российскому хоккеисту прийти в себя. Однако Андрей все равно не смог продолжить игру и его увели под трибуны. Партнеры жестоко отомстили за него, разгромив команду Овечкина со счетом 5:0. А счет в серии стал 2-1 в пользу столичной команды.

Произошедшее не понравилось брату пострадавшего – нападающему "Детройт Ред Уингз" Евгению Свечникову. "Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин", — говорится в сторис в Instagram Свечникова. Это выражение из известного фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов".

Не в восторге от произошедшего и защитник "Каролины" Дуги Хэмилтон. Он признался, что ему была крайне неприятна драка Андрея Свечникова с Александром Овечкиным, сообщает "Спорт-экспресс". "Я не мог на это смотреть, никогда не хочешь увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца", - подчеркнул он.

А вот партнеры Овечкина, напротив, с пониманием отнеслись к произошедшему. По словам защитника команды Ника Дженсена, россиянин забивает, пасует, а когда бьется за своего товарища по команде, то вдохновляет всех партнеров на скамейке запасных. "За это его и любим", — приводит слова Дженсена "Чемпионат.com".

Сам Александр Овечкин заявил, что это его юный оппонент предложил подраться в этом матче. "Я так себе боец, и он тоже. Он сам предложил подраться. Надеюсь, что с ним всё в порядке", - приводит его слова РИА Новости. Россиянин добавил, что никому не хочется смотреть на то, как молодой человек "получает травму".

Между тем, Андрей Свечников пришел в себя и уже прокомментировал драку с капитаном "Вашингтона". "Не самая худшая моя идея", — отметил он.

Кстати, эта драка стала первой серьезной для Овечкина с 2010 года. Тогда он вступил в схватку с Брэндоном Дубински из "Нью-Йорк Рейнджерс".