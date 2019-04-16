Французов призвали покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Нужно смотреть на состояние своего духа и исправляться

Трагедию с Нотр-Дам-де-Пари стоит воспринимать как знамение, которое призывает к покаянию, утверждает представитель РПЦ при Совете Европы и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых). По его словам, раньше подобные несчастья именно так и воспринимались.

Он отметил, что в преддверии Пасхи не нужно ставить на первое место подготовку к "внешнему празднованию". Вместо этого необходимо "обратиться мыслями и сердцем к нашему Творцу". Игумен добавил, что в такие моменты многие обычно обращались к Богу, исправляли жизнь.

Также он напомнил слова Христа, сказанные тем, кто считал погибших "от рук Пилата или от падения Силоамской башни" грешнее других. "Говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете", - приводит его слова РИА Новости.

При этом игумен Филипп подчеркнул, что "французы не хуже нас", однако если мы не будем смотреть на "состояние своего духа и исправляться", то и нас могут постичь подобные несчастья.

Говоря о том, что могло произойти с иконой Владимирской Богоматери, которую Нотр-Дам-де-Пари подарил патриарх Алексий II, он отметил, что о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Пожар в соборе Парижской Богоматери возник примерно в 19:30 по московскому времени на верхних ярусах здания. Там велись реставрационные работы. Буквально за час пламя охватило всю площадь крыши. В результате возгорания рухнула кровля собора, шпиль и часы.

Спустя десять часов пожар был потушен. Специалисты подсчитывают потери и говорят о том, что некоторые детали конструкции утеряны навсегда. Причины бедствия пока не установлены. Между тем, начался сбор средств на возрождение уникального памятника архитектуры. На его восстановление потребуются десятилетия и миллиарды евро.

В РПЦ же восприняли пожар в соборе с болью. Как заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, "старые камни Европы" являются частью души русских людей и их духовной истории. Он напомнил, что христиане сейчас переживают Страстную неделю.

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