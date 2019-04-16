Скончалась актриса Джорджия Энджел

Ее не стало в минувшую пятницу

На 71-м году скончалась популярная американская актриса Джорджия Энджел. Трагедия произошла еще 19 апреля, однако известно о ней стало только во вторник.

Последнее время она жила Принстоне, штат Нью-Джерси. Данные о причинах смерти не раскрываются, отмечает ТАСС.

Джорджия Энджел больше всего полюбилась зрителям по сериалам "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда". Там она исполнила роли второго плана. Также на ее счету участие с известном сериале "Два с половиной человека".