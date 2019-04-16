ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ужасающее видео выгоревшего Нотр-Дам-де-Пари

10:20
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Пожар не затронул реликвии

В интернете опубликована видеозапись, сделанная внутри собора Парижской Богоматери, где до этого почти десять часов тушили пожар. На кадрах видно, как сверху падают искры. Пожарные проливают водой конструкции здания, передает ТВЦ.RU.

Французов призвали покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Восстановление Нотр-Дам-де-Пари займет десятки лет

Между тем, депутат Национального собрания Франции Соня Крими побывала внутри собора после пожара. По ее словам, пламя не затронуло реликвии внутри Нотр-Дам-де-Пари. В крыше видна "большая дырка". Это та часть, которая обрушилась в результате пожара. По полу рассыпаны обломки, передает BFM.

Пожар возник примерно в 19:30 по московскому времени на верхних ярусах собора, где велись реставрационные работы. В течение часа пламя охватило всю площадь крыши. Из-за возгорания рухнула кровля, шпиль и часы. Пожар удалось потушить спустя почти десять часов. Причины бедствия пока не установлены.

Сейчас специалисты подсчитывают потери и говорят о том, что некоторые детали конструкции утеряны навсегда. Часть реликвий удалось спасти, в том числе, Терновый венец Иисуса Христа. Также начался сбор средств на возрождение уникального памятника архитектуры. На его восстановление потребуются десятилетия и миллиарды евро.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.