Ужасающее видео выгоревшего Нотр-Дам-де-Пари

Пожар не затронул реликвии

В интернете опубликована видеозапись, сделанная внутри собора Парижской Богоматери, где до этого почти десять часов тушили пожар. На кадрах видно, как сверху падают искры. Пожарные проливают водой конструкции здания, передает ТВЦ.RU.

Между тем, депутат Национального собрания Франции Соня Крими побывала внутри собора после пожара. По ее словам, пламя не затронуло реликвии внутри Нотр-Дам-де-Пари. В крыше видна "большая дырка". Это та часть, которая обрушилась в результате пожара. По полу рассыпаны обломки, передает BFM.

Пожар возник примерно в 19:30 по московскому времени на верхних ярусах собора, где велись реставрационные работы. В течение часа пламя охватило всю площадь крыши. Из-за возгорания рухнула кровля, шпиль и часы. Пожар удалось потушить спустя почти десять часов. Причины бедствия пока не установлены.

Сейчас специалисты подсчитывают потери и говорят о том, что некоторые детали конструкции утеряны навсегда. Часть реликвий удалось спасти, в том числе, Терновый венец Иисуса Христа. Также начался сбор средств на возрождение уникального памятника архитектуры. На его восстановление потребуются десятилетия и миллиарды евро.

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