Появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Открыт сбор пожертвований на реставрацию

Пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью ликвидирован. Об этом сообщили в экстренных службах. При тушении пострадали несколько человек. Им оказана необходимая помощь. Что привело к возгоранию, ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас произошедшее называют не иначе как трагедией. Некоторые детали уникального памятника архитектуры утеряны навсегда.

Первые фотографии "после". Часть каменного потолка рухнула, оставив огромную дыру. Это самый страшный пожар в многовековой истории собора Парижской Богоматери, передает "ТВ Центр".

Подробности – в репортаже Екатерины Выскребенцевой.