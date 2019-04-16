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Появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери

11:41
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Открыт сбор пожертвований на реставрацию

Пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью ликвидирован. Об этом сообщили в экстренных службах. При тушении пострадали несколько человек. Им оказана необходимая помощь. Что привело к возгоранию, ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас произошедшее называют не иначе как трагедией. Некоторые детали уникального памятника архитектуры утеряны навсегда.

Первые фотографии "после". Часть каменного потолка рухнула, оставив огромную дыру. Это самый страшный пожар в многовековой истории собора Парижской Богоматери, передает "ТВ Центр".

Подробности – в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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