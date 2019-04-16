"Исчезнет с лица земли собор": трагедия в Париже была предсказана

За сохранение знаменитого Нотр-Дама молились до самого утра

За тушением пожара в Соборе Парижской богоматери напряжённо следили по всему миру. С места велись десятки прямых трансляций.

Личная драма каждого и трагедия для всего мира. В Москве и во многих столицах других стран люди несут цветы к посольству Франции. На первых полосах всех мировых изданий - ужасающие кадры горящего Нотр-Дама. Его называют шедевром, который сформировал город и эпоху, вечным памятником цивилизации, величайшим зданием человечества с великой историей, передает "ТВ Центр".

Взгляд The Guardian на пожар в Нотр-Даме: "Такое чувство, что сердце Франции и душа Европы внезапно и жестоко вырваны". "Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир. Парижане плакали на улицах, да и весь мир плакал", - пишет Independent.

Культовый шпиль и драгоценное витражное стекло потеряны в пламени, сокрушаются журналисты и эксперты. Нотр-Дам – уникальный памятник мировой культуры и истории. Виктор Гюго в романе "Собор Парижской Богоматери" воспел буквально каждый камень архитектурного шедевра. И теперь кажется, оставил страшное пророчество.

"И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало, — ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор", - писал Гюго.

За несколько часов огонь разрушил архитектурный шедевр, создававшийся сотни лет. Не одно поколение людей свозили в Париж тонны камня, разрабатывали новаторские архитектурные решения. Готическая жемчужина стала самым высоким сооружением в Париже до появления Эйфелевой башни. Великолепный орган, колокола с собственными именами, в том числе самый большой, датируемый 15 веком, реликвии, которые так много значат для верующих католиков – и для всего человечества. Удастся ли сохранить что-то из бесценных произведений искусства и внутреннего убранства, пока неизвестно.

Сочувствие и готовность оказать поддержку Парижу выразили лидеры многих стран. "Это часть нашей культуры. Часть нашей жизни. Одно из величайших сокровищ человечества. Ни один собор в мире не сравнится с Нотр-Дамом. Я говорю так, потому что видел его лично. И то, что произошло, просто ужасно", - отметил президент США Дональд Трамп.

"Мои мысли - с народом Франции и экстренными службами, которые сражаются с ужасным пламенем в соборе Парижской Богоматери", - написала в Twitter британский премьер Тереза Мэй.

Сопереживание случившемуся выразили и в Министерстве культуры России, назвав пожар и в Нотр-Даме большой трагедией. Отечественные архитекторы выражают надежду на скорейшее восстановление реликвии. Однако, по предварительным данным, на это может потребоваться не меньше 10 лет.

Как известно, во вторник утром пожар был полностью потушен – пожарные продолжают наблюдение и охлаждают конструкции, чтобы не допустить новых очагов возгорания. Главное, говорят эксперты, чтобы как можно меньше оказались повреждения каменной кладки 13 века. Перед реставрацией потребуется серьезная исследовательская работа – а сама реставрация может занять, по предварительным оценкам, не мене 10 лет.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".