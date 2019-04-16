Что вооруженные люди делали у дома Зеленского

Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

На Украине около дома Владимира Зеленского задержана группа вооруженных людей. В Генпрокуратуре поспешили заверить, что их целью был вовсе не кандидат в президенты. Но подозрительное совпадение всё-таки отбросило тень на действующего лидера.

В пылу предвыборной борьбы некоторые украинские персонажи уже переходят все мыслимые границы. В то время, когда мир переживает трагедию в Нотр-Дам де Пари, в Киеве пишут вот такие комментарии.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть", - заявил Тарас Березовец.

Автор поста - политтехнолог и журналист, передает "ТВ Центр". Работает на украинском телевидении. В свое время консультировал Юлию Тимошенко. Но теперь, как отмечают большинство пользователей соцсетей, зашел слишком далеко. Общее мнение: боль от случившегося в Париже и от злобных постов в интернете выразила посол Франции на Украине Изабель Дюмон. "Как вам не стыдно!? Позор", - сказала она.

Впрочем, стыд, позор, совесть и другие моральные категории, очевидно, последнее, о чем сейчас думают в Киеве. До второго тура выборов президента пять дней. Порошенко посещает площади и стадионы, бегает по телеканалам, зовет оппонента на дебаты и практически забыл о своей предвыборной программе, хотя и раньше она не отличалась конструктивизмом, если не считать маниакального стремления в ЕС и НАТО. Тогда как, например, тема обмена пленными забыта уже почти два года.

В стане критиков Порошенко сегодня случилось серьезное усиление. В полночь и, судя по всему, неожиданно для действующей власти, суд освободил из-под стражи Надежду Савченко. Почти год она провела в тюрьме по обвинению в подготовке терактов и покушении на украинских политических деятелей, в том числе на президента Порошенко. Делать политические заявление Савченко начала еще в зале суда, прямо в присутствии судьи, продолжила уже на улице.

"Я уверена, что за прошедшие пять лет украинцы научились не доверять лживой власти Порошенко, научились понимать, что тот человек, который пять лет обещал закончить войну за два дня, этого не сделал и не сделает никогда. Украинцы научились думать. И украинцы поняли, как абсолютно мирным, а не революционным путем, изменить эту политическую систему", - сказала она.

Готовность к переменам Украина продемонстрировала в первом туре выборов. И чем ближе второй, тем сильнее действующая власть пытается удержаться за свои кресла. Появились сообщения, что выборы могут не состояться из-за нехватки членов территориальных и участковых избирательных комиссий в ряде областей. Примечательно, что именно эти регионы меньше всего поддержали Порошенко. Но президент парирует:

"Мы дали возможность окружным комиссиям в случае отсутствия кворума самим быстро собирать формировать состав. Оповестили через горячую линию волонтеров, чтобы они работали и членами комиссий и наблюдателями".

Довольно спорное предложение, если учесть, как долго ЦИК считал голоса после первого тура. Тогда тоже говорили: в комиссиях не хватает квалифицированных сотрудников. Теперь поработать предлагают и вовсе людям со стороны. Очередная лазейка для совершения нарушений или вовсе попытка объявить выборы недействительными?

Тем временем накануне в непосредственной близости от дома Владимира Зеленского в коттеджном поселке под Киевом развернулась настоящая войсковая спецоперация. В итоге полиция задержала несколько человек, вооруженных автоматами и пулеметами. Один из них был установлен на внедорожнике. Генпрокурор Луценко заявил, что кандидат в президенты не являлся целью злоумышленников, неподалеку от дома Зеленского готовилось покушение на криминального авторитета.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".