Британия пообещала не допустить казнь Ассанжа. Это точно?

В МИД Британии давали гарантии президенту Эквадора не экстрадировать Ассанжа

МИД Британии дважды обещал не допустить казни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом стало известно из писем нынешнего и бывшего министров - Джереми Ханта и Бориса Джонсона, сообщает "ТВ Центр".

Документы лидеру Эквадора были направлены еще в прошлом году, однако обнародованы только сейчас. Тексты обоих обращений идентичны. В них поясняется, что если из страны, в которой применяется смертная казнь, поступает запрос об экстрадиции, внешнеполитическое ведомство должно получить гарантии, что высылаемому лицу не будет назначена высшая мера наказания.

Напомним, выдать Ассанжа потребовали власти США, до 12 июня они должны представить Британии соответствующие документы. Речь о казни может пойти в случае, если журналиста обвинят в шпионаже.