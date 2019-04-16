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Какое будущее ждет Украину без Порошенко

10:19
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Обстановку на Украине в преддверии второго тура президентских выборов обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему 70 процентов избирателей готовы отдать свой голос Владимиру Зеленскому несмотря на то, что у него даже нет политической программы? Какие перспективы ждут Украину в случае, если Порошенко покинет свое кресло? И каким будет курс Зеленского на посту президента?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Зеленский является выразителем протестных настроений. У него нет четкой программы. Каждый, глядя на Зеленского, понимает, что у него нет никакой связи с действующей политической элитой. Он другой", - рассказал политолог.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин
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