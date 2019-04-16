Галкин о пожаре в Нотр-Даме: шок, сравнимый с реакцией на падение башен-близнецов

Произошедшее он назвал культурной трагедией

Известный российский юморист Максим Галкин прокомментировал страшный пожар, который произошел в соборе Парижской Богоматери. По его словам, граждане Франции испытывают шок, сравнимый с реакцией американцев на падение башен-близнецов во время терактов 11 сентября.

Он напомнил, что Нотр-Дам-де-Пари является одним из трех символов Франции наряду с Триумфальной Аркой и Эйфелевой Башней. Также это часть общемирового достояния.

"И в России тоже нет равнодушных. Многие в соцсетях постят совместные фото с Нотр-Дамом в жанре "я был лично знаком с покойным", - отметил Галкин в своем Instagram.

Однако в итоге собор удалось спасти, добавил муж Аллы Пугачевой, который накануне в день, когда загорелся Нотр-Дам-де-Пари, поздравлял свою супругу с 70-летием. Он подчеркнул, что храм устоял "в сердцах тысяч французов", которые молились и пели псалмы на улицах Парижа. Также свою роль сыграли местные пожарные, которые "сражались за него как за человека".

"Безусловно, это культурная трагедия, но я желаю, чтобы это испытание объединило нацию, а реставрация Нотр-Дама стала торжеством веры и возрождением гуманистических ценностей в Европе! Франция, мы с тобой!", - добавил Максим Галкин.

Пользователи фотоблога в целом согласились с мнением Галкина о том, что произошедшее можно назвать культурной трагедией. Однако некоторые подчеркнули, что сравнивать пожар в соборе с терактом 11 сентября все же не стоит.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник примерно в 19:30 по московскому времени на верхних ярусах. Там велись реставрационные работы. Пламя охватило всю площадь крыши в течение часа. Из-за возгорания рухнула кровля, шпиль и часы. Спустя почти 10 часов пожар удалось потушить. Причины бедствия устанавливаются.

Специалисты подсчитывают потери и говорят о том, что некоторые детали конструкции утеряны навсегда. Тем не менее, часть реликвий удалось спасти, в том числе, Терновый венец Иисуса Христа.

Начался сбор средств на возрождение Нотр-Дам-де-Пари. На его восстановление потребуются десятилетия и миллиарды евро.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один врезался в Пентагон. Четвертый самолет, предположительно, должен был упасть на Белый дом, но рухнул в поле в штате Пенсильвания. Жертвами атаки террористов стали 2977 человек.

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