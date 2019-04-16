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Алдонин ради дочери влез в разборки с любовником Началовой

11:03
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Футболист намерен сесть за стол переговоров

Юлия Началова умерла ровно месяц назад. Однако шумиха вокруг ее кончины не утихает. Подливает масла в костер сплетен разбирательство вокруг элитной квартиры певицы.

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Дело о 20 миллионах рублей началось еще при жизни Началовой. Бывший любовник Юлии, хоккеист Александр Фролов утверждает, что отдал эти деньги за долю в  квартире артистки в элитном жилом комплексе. Певица же при жизни подала на спортсмена в суд, заявив, что миллионов от Фролова так и не увидела.

Теперь, как пишет "Дни.ру", в дело вмешался бывший муж певицы Евгений Алдонин. Футболист намерен сесть за стол переговоров с экс-возлюбленным Началовой. Алдонин является отцом дочери Началовой Веры и представляет интересы девочки в суде. Именно Вера Алдонина должна унаследовать квартиру певицы. Примечательно, что это жилье в свое время подарил артистке муж-футболист.

Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. У 38-летней певицы был целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

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