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Народ сходит с ума из-за премьеры финала "Игры престолов"

11:34
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Первая серия последнего сезона сериала поставила рекорд

Первую серию последнего сезона сериала "Игра престолов" посмотрели рекордные 17,4 миллиона зрителей в США. Как отметили в телеканале HBO, это рекордная аудитория для средневекового фэнтезийного сериала.

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Также премьере финального сезона посвящен еще один рекорд. Показ окончания саги стал самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу. Ему посвящено более пяти миллионов публикаций в Twitter за выходные.

Как сообщает ТАСС, окончание седьмого сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 миллиона зрителей по HBO, а также в потоковом режиме в этот же день. Таковы данные исследовательской службы Nielsen.

Показ первой серии заключительного сезона сериала телеканал HBO начал 14 апреля. Восьмой сезон состоит из шести эпизодов.

Премьера сериала состоялась в апреле 2011 года. Киносага, снятая по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В частности, съемки восьмого сезона обошлись в 90 миллионов долларов.

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