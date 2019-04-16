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Анджелины Джоли-Питт больше нет

12:36
  • вторник
  • 16 апреля 2019

43-летняя актриса избавилась от главного напоминания о бывшем муже

Анджелина Джоли-Питт вернула свою девичью фамилию после развода. Актриса сменила документы и избавилась от главного напоминания о бывшем муже Брэде Питте.
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По данным издания Us Weekly, которое ссылает на бумаги из суда, Энджи вычеркнула Питта не только из своего сердца, но и из паспорта. Таким образом Анджелины Джоли-Питт больше нет, актриса будет носить только фамилию Джоли. Впрочем, ранее это было важно лишь в документах, на афишах двойную фамилию звезды Голливуда никто не печатал.

Смена имени 43-летней Джоли связана с окончательным разводом с Брэдом Питтом. Судебный процесс длился с осени 2016 года, точку удалось поставить в апреле 2019 года.

Теперь уже в новом статусе Энджи и Брэд будут продолжать спор о разделе имущества. А также решать, кому достанется опека над их детьми — Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.

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