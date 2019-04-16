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Госдума окончательно изолировала Рунет

11:42
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Интернет в России будет надежно работать

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об устойчивом Рунете. Эта инициатива нацелена на защиту российского сегмента интернета. Закон должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.
Российский интернет станет бессмертным

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 14 декабря 2018 года. Его инициаторами стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Также автором оказался депутат Госдумы Андрей Луговой.

Согласно документу, российский сегмент интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, все равно будет устойчиво работать, сообщает ТАСС. В стране будет создана дублирующая инфраструктура, устойчивая к внешним угрозам. Она поможет обеспечить "работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет". Таким образом, работа российского сегмента интернета может стать автономной, и она не будет зависеть от возможности подключения операторов к глобальной Сети.

Отвечать за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета будет Роскомнадзор. Если будет угроза стабильной работе Сети в России, ведомство сможет "осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". Определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство. В частности, кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".

Документ подготовили в связи с агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США. Это влечет за собой угрозы кибератак на российский сегмент интернета из-за границы.

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