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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари использовали для мести Макрону

12:58
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Новая скандальная карикатура от Charlie Hebdo

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный своими скандальными карикатурами на различные катастрофы и трагедии, не смог пройти мимо грандиозного пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Авторы связали произошедшее с политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

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Свежий номер Charlie Hebdo вышел с карикатурой на обложке. На ней художники изобразили Макрона с кривым лицом и злобной улыбкой. Вместо волос на голове у него здание собора Парижской Богоматери, объятое пламенем. Слева надпись гласит: "Реформы". Справа написано: "Я начну с несущих конструкций". Изображение можно увидеть на странице издания в Twitter.

В комментариях пользователи разбились на два лагеря. Одни хвалили журналистов и художников, другие посчитали, что у авторов иссякла фантазия. По их мнению, ранее они якобы создавали более оригинальные шаржи.

Между тем, нынешний президент Франции и легендарный собор не в первый раз становятся жертвой политической мести со стороны Charlie Hebdo. В июле прошлого года журнал изобразил супругу Макрона, на коленях у которой сидит сам глава Пятой Республики. При этом он еще является младенцем. "Парижская Богоматерь, присмотри за ним" — говорится в подписи к карикатуре.

В июне 2017 года сатирический еженедельник опубликовал карикатуру на встречу Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер там был изображен рыжим щенком, кусающим президента России, который отдает ему команду: "Лежать на месте".

До этого художники издания выпускали скандальные работы на тему различных катастроф и терактов. Так, в июле 2016 года журнал выпустил карикатуру на теракт в Ницце. За год до этого там высмеяли террористические атаки на Париж.

Кроме того, издание затронуло тему авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море в 2016 году. Также, в ноябре 2015 года, Charlie Hebdo опубликовал ряд карикатур на авиакатастрофу А321, летевшего из Египта в Санкт-Петербург.

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