Москву и Петербург свяжет высокоскоростная железная дорога

В Кремле рассказали, почему глава государства одобрил проект высокоскоростной магистрали из Москвы в Северную столицу

Во вторник СМИ сообщили, что президент Россиии Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии, это была инициатива Беглова (врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова – прим. ред.) совместно с РЖД", - приводит слова спикера Кремля ТАСС. Песков отметил, что у этого проекта есть экономическая целесообразность.

"Два крупнейших города Российской Федерации должны иметь высокоскоростное сообщение между собой", - цитирует пресс-секретаря "Газета.Ru".

В то же время, по словам Пескова, окончательное решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань еще не принято.