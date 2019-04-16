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Мосгорсуд вынес приговор обвиняемому в шпионаже норвежцу

14:49
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Суд огласил только вводную часть и приговор

В среду московский городской суд приговорил к 14 годам заключения в колонии строго режима гражданина Норвегии Фруде Берга за шпионаж против России. Дело имеет гриф "секретно" поэтому заседание проходило в закрытом режиме, передает "ТВ Центр".

Напомним, гражданина Норвегии 62-летнего пограничника арестовали в декабре 2017-го года. Его взяли с поличным во время встречи с сотрудником оборонного предприятия. Известно, что за денежное вознаграждение Берг передавал норвежской разведке сведения о российских атомных подлодках. Также сообщалось, что одновременно он работал и на ЦРУ.

Сам норвежец вины не признаёт. При этом адвокат Берга сообщил, что обжаловать приговор не станет, а после вступления решения суда в  силу - его подзащитный будет просить о помиловании.

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Гражданин Норвегии Фруде Берг
Гражданин Норвегии Фруде Берг
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