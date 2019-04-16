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Путин призвал модернизировать ракетно-космическую отрасль

14:46
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Владимир Путин поручил активнее использовать стартовую площадку Плесецк и завершить строительство космодрома Восточный

Основы государственной политики в области космической деятельности  необходимо обновить с учетом современных тенденций до 2030 года. Такую задачу поставил Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности, передает "ТВ Центр".

Среди важных направлений президент выделил наращивание экспорта и поиск инновационных механизмов развития отрасли. На этой работе должны быть сосредоточены все имеющиеся ресурсы. При этом президент призвал активно использовать результаты деятельности во всех сферах жизни.

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