Путин призвал модернизировать ракетно-космическую отрасль

Владимир Путин поручил активнее использовать стартовую площадку Плесецк и завершить строительство космодрома Восточный

Основы государственной политики в области космической деятельности необходимо обновить с учетом современных тенденций до 2030 года. Такую задачу поставил Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности, передает "ТВ Центр".

Среди важных направлений президент выделил наращивание экспорта и поиск инновационных механизмов развития отрасли. На этой работе должны быть сосредоточены все имеющиеся ресурсы. При этом президент призвал активно использовать результаты деятельности во всех сферах жизни.