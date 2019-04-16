Зловещие знамения собора Парижской Богоматери

Многочисленные легенды с давних пор окутывают Нотр-Дам-де-Пари

Собор Нотр-Дам-де-Пари, который 16 апреля едва не погиб в огне, считается одним из величайших творений человека и символом не только Франции, но и миллионов верующих по всему миру. Он выстоял почти девять веков и стал свидетелем огромного количества исторических событий. Неудивительно, что за это время храм оброс удивительными легендами и преданиями. Самые интересные из них - в подборке ТВЦ.RU.

Дьявол и кузнец

Собор Парижской Богоматери возводили больше 150 лет - с 1163 по 1315 годы. Своей неземной красотой здание обязано архитекторам Жану де Шелю и Пьеру де Монтрею. Однако многие люди, потрясенные монументальностью и изяществом собора, не могли поверить, что эта "застывшая в камне музыка" родилась без вмешательства нечистой силы.

Согласно одной из легенд, створки ворот парижского собора поручили выковать кузнецу по имени Бискорне. Он был талантливым малым, но серьезность задачи - украсить ворота самого красивого и самого большого собора в городе - вогнала его в ступор. Молот и клещи так и валились у него из руки. Отчаявшись, бедняга попросил о помощи дьявола и продал свою душу в обмен на ажурные переплетающие листья на створках ворот. Заказчику очень понравилась работа Бискорне, но, когда входные двери в собор были установлены, оказалось, что их невозможно открыть. Замки поддались только после того, как их окропили святой водой.

В 1724 году узоры на воротах поставили в тупик парижского историка Анри Соваля. Он не мог понять, были они отлиты или же выкованы. "Бискорне унес эту тайну с собой, так и не раскрыв ее, то ли опасаясь, что секрет изготовления будет украден, то ли боясь разоблачения, ведь никто не видел, как он ковал ворота Нотр-Дам-де-Пари", - написал ученый.

Колокол Эммануэль

С давних пор на северной башне собора парижской Богоматери висели четыре колокола весом от 670 до 1765 килограммов, названные в честь французских святых. Они звонили ежедневно в 8 и 19 часов. А вот 13-тонный колокол Бурдон Эммануэль, установленный на южной башне, парижане слышали крайне редко. Услышать его звон почиталось за большую удачу.

По легенде, молчаливость Эммануэля связана с его огромным весом, а разговорить колокол удавалось только людям с необыкновенной силой. Одним из таких силачей был горбатый, хромой и глухой звонарь Квазимодо, чья мать едва не сошла с ума при виде его уродства. Горбун обладал добрым сердцем и обожал Нотр-Дам-де-Пари. Он стал главным героем знаменитого романа Виктора Гюго, который пытался вдохновить французов любовью к архитектуре. С тех пор начитанные французы и туристы, проходя мимо главного собора Парижа, слышали в завываниях ветра в балюстрадах стоны несчастного Квазимодо, умершего у ног отвергшей его Эсмеральды.

Еще пара слов об Эммануэле. В народе считалось, что колокол отлили из золотых и серебреных украшений, которые жители Парижа бросали в расплавленную бронзу. Глубокий, чистый и мелодичный звон Эммануэля, таким образом, является напоминанием о щедрости и доброте парижан.

Святые гвозди

В парижском соборе хранится гвоздь с креста, на котором распяли Иисуса Христа. Всего в мире насчитывается 30 подобных реликвий, но церковные иерархи признают только четыре: два гвоздя находятся в Италии, один в Нотр-Дам-де-Пари, а еще один в соборе французского города Карпантра. Люди верят, что прикосновение к гвоздям способно исцелять больных и одержимых. Некоторые факты исцеления даже официально признал Ватикан.

Самым чудодейственным из гвоздей считается тот, что хранится в Карпантре. Согласно легенде, его обнаружила Елена - мать византийского императора Константина. Чтобы уберечь сына на поле боя, она приказала сделать из гвоздя удила для его лошади. Несмотря на свой почтенный возраст, этот артефакт до сих пор не подвергся ржавчине. При этом попытки покрыть его золотом не увенчались успехом: позолота отставала от него, словно высшая сила не желала почем зря рядиться в пышные одежды.

Горгульи

На верхней части парижского собора приютились горгульи - желобы, которые служат для отвода дождевой воды от крыш и стен. В готической архитектуре водосточные трубы оформлены в виде мифических персонажей, в том числе драконов, наводящих ужас на обывателей. В средние века люди верили, что после смерти души грешников каменеют и превращаются в горгульи. В языческой мифологии горгульи олицетворяли собой хаос и непреодолимую силу, коверкающую человеческие жизни.

Кроме того, существует легенда о том, как в водах Сены поселился прожорливый и злобный дракон Ла Гаргуль. Примерно в 600 году н.э. он убивал людей, уничтожал корабли, жег леса своим дыханием и изрыгал из себя потоки воды, отчего близлежащие деревни уходили под воду. Местные жители ежегодно приносили дракону жертвоприношения, чтобы задобрить его. Но однажды в Руан приехал священник Романус, который пообещал избавить людей от Ла Гаргуля, если они согласятся принять христианство и возвести церковь. При помощи своего креста Романус поборол дракона, а местные жители обложили его хворостом и сожгли. Шея и голова Ла Гаргуля, закаленные его огненным дыханием, не поддались пламени, и ликующие горожане украсили ими Нотр-Дам-де-Пари.

Ковчег завета и философский камень

Весной 586 года до н. э. вавилонский царь Навуходоносор II сжег Иерусалим и разрушил Храм Соломона, в котором находился ковчег завета, имевший форму ларца. В отлитом из чистого золота ящике, по преданию, хранились божественные откровения, проливающие свет на законы мироздания.

В 1128 году рыцари-тамплиеры вернулись с Востока во Францию и, по слухам, привезли с собой ковчег завета. В ларце, помимо всего прочего, хранились передовые знания в архитектуре. Этими-то знаниями и воспользовались французы при возведении собора Парижской Богоматери. В частности, они якобы узнали тайну "золотого сечения" и "золотого числа", якобы позволившего им постичь гармонию всего сущего.

С давних пор эзотерики видели в архитектуре Нотр-Дам-де-Пари следы оккультных учений и пытались раскрыть секрет философского камня, изучая геометрию собора. Писатель Виктор Гюго называл Нотр-Дам-де-Пари самым полным справочником оккультизма. "Если, подталкиваемые любопытством, или просто ради праздной прогулки погожим летним днем вы поднимитесь по витой лестнице, ведущей к верхним этажам собора - пройдитесь затем неторопливо по узкому проходу галереи второго яруса, - писал один из самых известных алхимиков XX века Фулканелли. - Дойдя до угла образуемого колонной северного свода, вы увидите посередине вереницы химер удивительный барельеф старца, высеченный из камня. Это он - Алхимик Нотр-Дама".

Смог ли алхимик Нотр-Дама спастись от огня, который охватил парижский собор 15 апреля 2019 года, неизвестно. Но точно можно сказать, что легендарный храм сохранит свою мистическую и манящую красоту вопреки всем невзгодам и напастям. Огню не под силу сожрать музыку, застывшую в камне.