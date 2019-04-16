В "Доме на Брестской" покажут новые проекты по программе реновации

Представленные кварталы размещены в разных округах столицы

В Москве по программе реновации представили ещё семь новых кварталов. Проекты можно увидеть в "Доме на Брестской" в Едином информационном центре, передает "ТВ Центр".

Можно увидеть не только дома, но и узнать, какие объекты социальной сферы и благоустройства появятся рядом. Будущие кварталы появятся в разных округах столицы. Три проекта на северо-востоке, Бутырский район и Свиблово. По одному в районе Любино и Бирюлево Восточное, на юге города. Кроме того, можно увидеть проекты в районах Восточное Измайлово и Измайлово.