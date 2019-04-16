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Какие виды спорта популярны у московских школьников

15:35
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Обычные уроки физкультуры в некоторых школах в последнее время пытаются проводить нестандартно

Футбол, шахматы, плавание, волейбол и баскетбол. Сейчас это самые популярные виды спорта у московских школьников. При столичных образовательных учреждениях работает около 20 тысяч спортивных секций.

Уроки физкультуры - по интересам. Когда команды стали формировать с учетом спортивных увлечений, они стали более сплоченными. В то же время это позволило развиваться каждому ребенку индивидуально, передает "ТВ Центр".

Шестиклассник Саша Гребенников в баскетболе уже пять лет. Играет  в городской  команде. А теперь уроки физкультуры в школе - как дополнительные тренировки.

Начиная уже с пятого класса, каждый ученик может выбрать вид спорта, который ему нравится: баскетбол, волейбол, гимнастика, футбол или плавание. Так выглядит современный урок физкультуры в этой московской школе. Проект  -  пилотный, но, очевидно, перспективный. Кроме того, спортивные достижения ребенка вне школы могут быть учтены при выставлении отметок.

На уроках гимнастики - полный аншлаг. Здесь есть все для полноценных тренировок. Развитие гибкости с раннего  детства - большой шаг навстречу спортивной карьере. Тем более что примеры для подражания есть.

Помимо обязательных двух часов физкультуры в неделю, есть и дополнительное время для тренировок. Все спортивные секции в школе открыты для учеников до позднего вечера.

Крытый бассейн особенно популярен. На таких уроках физкультуры школьники как рыба в воде. Заниматься плаванием можно в любое время. Впрочем,  и на уличном стадионе тренировки проходят круглый год. Любителей футбола не пугает ни дождь, ни снег. Здесь уверены: чемпионский дух закаляется с раннего детства.

Елена Сахно, Александр Савин, "ТВ Центр".

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