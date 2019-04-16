"Так появилась Кристина Орбакайте": влюбленный в Пугачеву артист сделал заявление

Он показал редкое фото певицы

Известный клоун Анатолий Марчевский, который ранее возглавлял екатеринбургский цирк, рассказал о том, как летом 1969 года он и другие студенты циркового училища гастролировали по стране. Вместе с ними в программе "Бумажный кораблик" участвовала певица Алла Пугачева, которой тогда было 20 лет. Она работала солисткой и концертмейстером.

Это была практика для студентов. Однако выкладываться приходилось по полной программе. В архиве Марчевского есть фотография, на которой показано, как циркачи сидят в колхозе, в котором они выступали, за столом. Пугачева находится между Марчевским и Орбакасом.

"Я и другие студенты циркового училища — Валера Морозов, Сос Петросян, Миколас Орбакас — были влюблены в Аллу, но она выбрала Миколаса Орбакаса, и так появилась очаровательная Кристина Орбакайте", — отметил Марчевский. В итоге он был свидетелем на их свадьбе, пишет URA.RU.

Марчевский признался, что тогда Алла Борисовна еще была никому не известна, но "своим талантом заражала всех". По его словам, "она держала зал", который ей рукоплескал. Также она всегда заканчивала программу. "Уже тогда мы знали, что рождается новая звезда, но мы не знали, что это будет мегазвезда", - добавил он.

А еще он вспомнил о номере, который они с Пугачевой исполняли вместе. Это песня "Орленок". По его словам, это была пантомима. Марчевский выходил на сцену, прыгал и делал сальто-мортале. Пугачева при этом пела и сама себе аккомпанировала. "И я хорошо помню ее слова: "Ну что, Орленок, пойдем на сцену!", - сказал он.

Пугачева вышла замуж за Орбакаса в 1969 году. В браке они прожили четыре года. У них родилась дочь Кристина. С момента свадьбы Марчевский и Пугачева виделись несколько раз. Накануне, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет.

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