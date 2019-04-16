Доильные роботы и экзоскелеты: в Сколкове показали новейшие разработки

Также на выставке можно детально рассмотреть, и даже примерить экзоскелеты

Они умеют все. Роботы показывают, на что способны на международном форуме, который открылся во вторник в Сколкове. Новейшие разработки представили десятки компаний со всего мира, передает "ТВ Центр".

Беспилотники, манипуляторы, мобильные помощники. Некоторые могут даже коров доить. И вообще, скоро роботы точно потеснят своего создателя: на форуме есть свои экскурсоводы и промоутеры с искусственным интеллектом, а ещё - робо-такси.