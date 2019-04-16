Больше чем "Крик": в Москве открывается выставка Эдварда Мунка

Эдвард Мунк - один из самых дорогих художников в мире

Его называют не только отцом экспрессионизма, но и основоположником жанра "селфи". В среду в Москве открывается выставка Эдварда Мунка. В экспозиции - одна из версий его знаменитой картины "Крик", около 100 других живописных и графических работ, а также фотографии. Кстати, делать "селфи" в выставочных залах на этот раз запрещено.

Рефлексирующий. Обреченный. Тревожный. Норвежец, ухвативший суть бытия. У него был свой взгляд на жизнь. Даже на природу. "Крик" - работа, ставшая визитной карточкой Эдварда Мунка, его крик о помощи, под впечатлением от увиденного багрового заката. Одноименных работ - 4. В Москву привезли восковую пастель на картоне. Образ отчаявшегося человека прославил Мунка. И отчасти заслонил его творчество. Задачу выставки в Третьяковской галерее искусствоведы видели так - познакомить зрителей с подлинным "Криком". И показать, что Мунк - больше, чем "Крик".

Подробности – в репортаже Анастасии Мартыновой.