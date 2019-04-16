ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больше чем "Крик": в Москве открывается выставка Эдварда Мунка

15:26
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Эдвард Мунк - один из самых дорогих художников в мире

Его называют не только отцом экспрессионизма, но и основоположником жанра "селфи". В среду в Москве открывается выставка Эдварда Мунка. В экспозиции - одна из версий его знаменитой картины "Крик",  около 100 других живописных и  графических работ, а также фотографии. Кстати, делать  "селфи" в выставочных залах на этот раз запрещено.

Рефлексирующий. Обреченный. Тревожный. Норвежец, ухвативший суть бытия. У него был свой взгляд на жизнь. Даже на природу. "Крик" - работа, ставшая визитной карточкой Эдварда Мунка, его крик о помощи, под впечатлением от увиденного багрового заката. Одноименных работ - 4. В Москву привезли восковую пастель на картоне. Образ отчаявшегося человека прославил Мунка. И отчасти заслонил его творчество. Задачу выставки в Третьяковской галерее искусствоведы видели так - познакомить зрителей с подлинным "Криком". И показать, что Мунк - больше, чем "Крик".

Подробности – в репортаже Анастасии Мартыновой.

Главное сегодня
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
Выставка Эдварда Мунка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.