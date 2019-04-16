Резко постаревшая Хлебникова вышла в свет после смерти мужа

Интернет-пользователи не узнали постаревшую и исхудавшую артистку

53-летняя певица Марина Хлебникова пришла на концерт пародиста Александра Пескова и поразила людей своей внешностью. Блиставшая в 90-х годах артистка сильно похудела и выглядит старше своих лет.

На днях Хлебникова, которая после смерти своего мужа редко появляется на публике, посетила юбилейный концерт своего друга Александра Пескова. После выступления она зашла к нему в гримерку и сделала совместное фото, которое опубликовала в своем Instagram.

Многие интернет-пользователи не узнали Заслуженную артистку России. Вместо былой красавицы они увидели исхудавшую даму со сморщенной кожей. "Узнала, что Марине 53 года, удивлена", "Очень плохо выглядит", "А ведь была такая красавица", – написали пользователи Сети.

Впрочем, некоторые из них попытались поддержать артистку. "Да, старость никого не щадит, - признал подписчик Хлебниковой. - Но унынию поддаваться не надо. Пусть шкурка сморщилась, лишь бы душа была молодой!" "Вот сразу ругать начинают фото, все прекрасно, красоту ничем не испортишь, а если освещение или ракурс неидеальный, так что идеального в мире не бывает", - написал сочувствующий.

Марина Хлебникова стала затворницей после того, как в ночь на 30 сентября 2018 года скончался ее бывший муж Антон Логинов. Певица сама обнаружила труп. После этого Хлебникова попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны Логинова.

По слухам, на облике певицы могли отразиться не только нервный срыв, но и злоупотребление алкоголем, а также неудачная пластика.