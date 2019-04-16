Эксперт: Нотр-Дам погиб безвозвратно

Собор уже никогда не будет прежним

Директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин считает, что собор Парижской Богоматери утрачен безвозвратно. По его словам, возродить то, что сгорело в пожаре, невозможно.

"Да, там будет проведена реставрация, да, там будет проведено восстановление. Но это будет новодел", - сказал эксперт.

Он добавил, что во Франции есть достаточно архитекторов и реставраторов, которые могут заняться работами по восстановлению собора. Наша сторона тоже может оказать всю необходимую поддержку, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что трагедия с собором является напоминанием о том, что надо бережно относиться к наследию. "Мы должны понимать, что мы несем ответственность за то, что было сохранено до нас, и то, что мы должны передать нашим детям", - отметил Левыкин.

Ранее стало известно о том, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью ликвидирован. При тушении пострадали несколько человек. Им оказана необходимая помощь. Что привело к возгоранию, пока неизвестно. Произошедшее называют не иначе как трагедией. Отмечается, что некоторые детали уникального памятника архитектуры утеряны навсегда.