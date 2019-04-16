ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: Нотр-Дам погиб безвозвратно

14:14
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Собор уже никогда не будет прежним

Директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин считает, что собор Парижской Богоматери утрачен безвозвратно. По его словам, возродить то, что сгорело в пожаре, невозможно.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари использовали для мести Макрону
Ужасающее видео выгоревшего Нотр-Дам-де-Пари
Французов призвали покаяться после пожара в Нотр-Дам-де-Пари

"Да, там будет проведена реставрация, да, там будет проведено восстановление. Но это будет новодел", - сказал эксперт.

Он добавил, что во Франции есть достаточно архитекторов и реставраторов, которые могут заняться работами по восстановлению собора. Наша сторона тоже может оказать всю необходимую поддержку, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что трагедия с собором является напоминанием о том, что надо бережно относиться к наследию. "Мы должны понимать, что мы несем ответственность за то, что было сохранено до нас, и то, что мы должны передать нашим детям", - отметил Левыкин.

Ранее стало известно о том, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью ликвидирован. При тушении пострадали несколько человек. Им оказана необходимая помощь. Что привело к возгоранию, пока неизвестно. Произошедшее называют не иначе как трагедией. Отмечается, что некоторые детали уникального памятника архитектуры утеряны навсегда.

Новости по теме
Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.