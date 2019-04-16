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Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" арестован после ДТП в Москве

15:11
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Трагедия произошла в эти выходные

19-летний водитель, который устроил смертельное ДТП на Воробьёвых горах, арестован на 2 месяца. Авария произошла в субботу ночью. За рулём находился Егор Ляченков - внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа".

Установлено, что с помощью чужого  аккаунта молодой человек взял в каршеринге автомобиль. На Университетском проспекте он на полной скорости проскочил на красный свет и врезался в автомобиль Hyundai. С места аварии Ляченков скрылся, задержать его удалось спустя несколько часов.

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