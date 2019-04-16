ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Встретившую свою любовь Караулову выпустили

14:11
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Ранее ее осудили за попытку вступить в ИГ

Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении экс-студентки МГУ Варвары Карауловой из колонии. Решение приняли в Вологодском районном суде, сообщает Агентство "Москва".

Варвара Караулова попросила Путина помиловать ее
Осужденная за попытку примкнуть к ИГ Караулова раскаялась в содеянном
Варвару Караулову этапировали в колонию

Ранее стало известно, что у 23-летней девушки появился молодой человек. Он несколько раз приходил в колонию к ней. Также, как отмечает сайт телеканала РЕН ТВ, другие девушки в колонии делали ей плакаты на день рождения и интересовались книгами, которые она читает.

Бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года. В 2015 году она втайне от родителей улетела в Турцию, чтобы перебраться в Сирию. Там ее ждал вербовщик запрещенной в России организации "Исламское государство". С ним она общалась в интернете. Однако при пересечении границы ее задержали.

Сама Варвара утверждала, что причиной побега стала любовь. Приговор она узнала в конце 2016 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Варвара Караулова в зале суда
Варвара Караулова в зале суда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.