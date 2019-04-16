Встретившую свою любовь Караулову выпустили

Ранее ее осудили за попытку вступить в ИГ

Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении экс-студентки МГУ Варвары Карауловой из колонии. Решение приняли в Вологодском районном суде, сообщает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что у 23-летней девушки появился молодой человек. Он несколько раз приходил в колонию к ней. Также, как отмечает сайт телеканала РЕН ТВ, другие девушки в колонии делали ей плакаты на день рождения и интересовались книгами, которые она читает.

Бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года. В 2015 году она втайне от родителей улетела в Турцию, чтобы перебраться в Сирию. Там ее ждал вербовщик запрещенной в России организации "Исламское государство". С ним она общалась в интернете. Однако при пересечении границы ее задержали.

Сама Варвара утверждала, что причиной побега стала любовь. Приговор она узнала в конце 2016 года.

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