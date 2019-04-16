Шнуров о трагедии в Нотр-Дам: "Всё это фигня"

Лидер группы "Ленинград" назвал пожар "удавшимся на славу перформансом"
Музыкант Сергей Шнуров сочинил стихотворение о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Лидер группы "Ленинград", как и весь мир, оплакивает сгоревшую часть истории.
- Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося что было,
Клубами дыма и огня.
Ржала Истории Кобыла,
Над тем, что всё это Фигня.
Открылись рты и стыли души
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.
Стихи Шнуров опубликовал в соцсети Instagram. В комментариях к записи подписчики музыканта оставили противоречивые комментарии. В частности, беседа под трогательным стихотворением певца речь зашла о реставрации культурных объектов в России.
- Петербургу не хватает денег на реставрацию. А сколько памятников архитектуры заброшенных по всей России... Я считаю, что Франция в состоянии будет восстановить этот храм. Да, большая потеря. Но у нас их не меньше, даже больше. А вот средств, думаю, меньше.
- Произошла культурная трагедия мирового масштаба, а народ и тут нашёл повод рассказать, что Рашка говно.
Другие принялись неудачно шутить на тему пожара. Так, один из подписчиков предположил, что под "историей кобылой" Шнуров имел в виду Ксению Собчак. Накануне телеведущая попала в скандал из-за своей реакции на трагедию.
По последним данным, пожар в соборе Парижской Богоматери не был умышленным поджогом. Следователи допросили строителей, которые ремонтировали кровлю храма, и сейчас выясняют, где именно началось возгорание. С бушующим пламенем удалось справиться только утром - спустя почти 15 часов. Экстренные службы ещё работают на месте.
В настоящий момент открыт сбор пожертвований на реставрацию. Французские бизнесмены уже передали базилике 300 миллионов евро, однако общая сумма затрат может быть гораздо больше. Эксперты говорят, что потребуются годы, а, возможно, и десятилетия, чтобы вернуть Нотр-Дам во всем его великолепии Парижу, Франции и миру. Подробнее о трагедии смотрите в репортаже "ТВ Центра".
Ранее экстрасенс в беседе с ТВЦ.RU рассказал, кто на самом деле стоит за пожаром в соборе Нотр-Дам. Зираддин Рзаев отметил, что могущественные кукловоды хотели сжечь храм с 2017 года.
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