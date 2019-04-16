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"У меня было видение": финалист "Битвы экстрасенсов" знает, кто уничтожил Нотр-Дам

15:33
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Зираддин Рзаев сказал, что могущественные кукловоды хотели сжечь храм с 2017 года

Финалист шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев заявил ТВЦ.RU, что за пожаром в соборе Парижской Богоматери стоит тайная организация, которая влияет на судьбы людей по всему миру. 

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Зираддин Рзаев не нашел никакой мистики в трагедии, произошедшей в Париже. По его словам, некая таинственная и могущественная организация еще два года назад запланировала поджечь шедевр готической архитектуры, чтобы похитить оттуда два священных предмета.

"Там есть отдельная комната, где хранились древние реликвии. Одна из них - книга, которую никогда не показывали людям. Французы восстановят храм, но они сами не знают, что они потеряли… У меня было видение, я знал, что произойдет (в Париже. - Прим.Ред.) и что за организация стоит за этим. Эта организация связана с одним государством, которое влияет на политику и экономику Франции. Плохо, что они уничтожили такое историческое сооружение, такую красоту", - сказал экстрасенс.

Рзаев отказался раскрыть всю правду об этой организации и о ее планах, поскольку опасается за свою жизнь. Он даже побоялся писать об этом в своих соцсетях – лишь дал небольшой намек. Экстрасенс также не захотел распространяться о том, каким образом похитители используют реликвии из Нотр-Дам-де-Пари. "Возможно, через несколько лет или через век станет известно, что они сделали и почему", - заявил психолог-эзотерик в разговоре с ТВЦ.RU. 

Если верить Зираддину Рзаеву, то пожар в Париже он предсказал еще зимой 2017 года. Тогда на одном из сайтов было опубликовано его пророчеств: "Не могу понять, что происходит, но на Западе маленький город горит и снаружи он выглядит в темноте красного цвета". 

Как сообщалось ранее, пожар в парижском Нотр-Даме, где велись ремонтные работы, вспыхнул 15 апреля. За 12 часов огонь уничтожил шпиль, крышу и часы собора. Во время происшествия пострадали двое полицейских и один пожарный. По предварительной версии правоохранительных органов, ЧП произошло в результате несчастного случая. 

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