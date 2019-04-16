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Отрыв резко вырос: новый рейтинг кандидатов в президенты Украины

15:22
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Порошенко поддерживают все меньше украинцев

Все больше жителей Украины готовы поддержать во втором туре президентских выборов комика Владимира Зеленского. Действующий украинский лидер Петр Порошенко, напротив, теряет избирателей.

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Об этом гласят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно данным исследования, шоумена поддерживают 72,2% респондентов. За Порошенко же готовы проголосовать только 25,4% граждан Украины. Еще 2,4% решили испортить бюллетень на избирательных участках.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля. Было опрошено 2004 респондента в 129 населенных пунктах всех регионов страны. Погрешность не превышает 3,3%, сообщает ТАСС.

Таким образом, поддержка Зеленского за прошедшие дни выросла. Неделю назад за комика хотели голосовать 71%, а за Порошенко - 29%.

По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, результаты опроса говорят о том, что жители страны уже устали от действующего президента страны. Поэтому, они хотят, чтобы к власти пришел "кто-нибудь, но только не Порошенко".

Зеленского же украинцы считают человеком новым и неглупым, без опыта политической деятельности. "Но что делать, если у Порошенко не нашлось достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией?" — приводит слова Почты RT.

Также эксперт подчеркнул, что украинцы устали от Юлии Тимошенко. А Юрий Бойко не смог убедить "основную массу избирателей в своей полезности".

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу в нем одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов.

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