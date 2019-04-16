Отрыв резко вырос: новый рейтинг кандидатов в президенты Украины

Порошенко поддерживают все меньше украинцев

Все больше жителей Украины готовы поддержать во втором туре президентских выборов комика Владимира Зеленского. Действующий украинский лидер Петр Порошенко, напротив, теряет избирателей.

Об этом гласят результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно данным исследования, шоумена поддерживают 72,2% респондентов. За Порошенко же готовы проголосовать только 25,4% граждан Украины. Еще 2,4% решили испортить бюллетень на избирательных участках.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля. Было опрошено 2004 респондента в 129 населенных пунктах всех регионов страны. Погрешность не превышает 3,3%, сообщает ТАСС.

Таким образом, поддержка Зеленского за прошедшие дни выросла. Неделю назад за комика хотели голосовать 71%, а за Порошенко - 29%.

По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, результаты опроса говорят о том, что жители страны уже устали от действующего президента страны. Поэтому, они хотят, чтобы к власти пришел "кто-нибудь, но только не Порошенко".

Зеленского же украинцы считают человеком новым и неглупым, без опыта политической деятельности. "Но что делать, если у Порошенко не нашлось достойного соперника с опытом политической деятельности, с репутацией?" — приводит слова Почты RT.

Также эксперт подчеркнул, что украинцы устали от Юлии Тимошенко. А Юрий Бойко не смог убедить "основную массу избирателей в своей полезности".

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу в нем одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов.

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