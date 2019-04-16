Разведенного Башарова сняли за жаркими объятиями с незнакомкой

44-летнего актера застукали с новой пассией после развода в марте

Актера Марата Башарова заметили с новой девушкой после развода с Елизаветой Шевырковой. Бракоразводный процесс завершился в конце марта.

Как пишет издание StarHit, Башарова сфотографировали с незнакомкой в Сочи, куда актер приехал на хоккейный турнир. Издание опубликовало снимок, на котором актер держит за ягодицы неизвестную даму, а та, в свою очередь, его за шею. Личность женщины СМИ пока не удалось раскрыть, пишет URA.RU.

Брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы был расторгнут 21 марта. В настоящий момент актер рассматривает соглашение об алиментах. Ребенок пары – сын Марсель - будет жить с матерью.

По данным СМИ, актер избил свою бывшую жену, после чего она сбежала из дома с сыном в Таиланд. Башаров эту информацию отрицает.