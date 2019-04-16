ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разведенного Башарова сняли за жаркими объятиями с незнакомкой

16:19
  • вторник
  • 16 апреля 2019

44-летнего актера застукали с новой пассией после развода в марте

Актера Марата Башарова заметили с новой девушкой после развода с Елизаветой Шевырковой. Бракоразводный процесс завершился в конце марта.

Вскрылись неожиданные подробности о разводе Башарова
Башаров развелся с избитой женой
"Я здесь фигачу и денежки им отсылаю": Башаров о разводе с третьей женой

Как пишет издание StarHit, Башарова сфотографировали с незнакомкой в Сочи, куда актер приехал на хоккейный турнир. Издание опубликовало снимок, на котором актер держит за ягодицы неизвестную даму, а та, в свою очередь, его за шею. Личность женщины СМИ пока не удалось раскрыть, пишет URA.RU.

Брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы был расторгнут 21 марта. В настоящий момент актер рассматривает соглашение об алиментах. Ребенок пары – сын Марсель - будет жить с матерью.

 

По данным СМИ, актер избил свою бывшую жену, после чего она сбежала из дома с сыном в Таиланд. Башаров эту информацию отрицает.

Читайте также:
Главное сегодня
Марат Башаров
Марат Башаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.