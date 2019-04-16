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Тело пропавшего без вести туриста нашли в цепях и наручниках под Москвой

15:55
  • вторник
  • 16 апреля 2019

Мать искала Ивана Ключарева с 2017 года

В ночь на 15 апреля в лесу рядом с подмосковным поселком Черусти обнаружили скелетированный труп 32-летнего Ивана Ключарева. Тело были приковано к дереву металлической цепью и наручниками. 

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Местные жители во время прогулки по лесу случайно наткнулись на человеческий скелет. Рядом с ним стояла палатка, внутри которой находились нетронутые вещи, в том числе видеокамера.

Как выяснили полицейские, найденное тело принадлежит жителю Пушкино Ивану Ключареву, который весной 2017 года отправился в поход в Черустинский заповедник и не вернулся. Его мать несколько раз нанимала поисковую группу и даже обращалась в программу "Жди меня", но сына с тех пор она не видела. 

Знакомые погибшего рассказали телеграм-каналу Baza, что мужчина мог сам приковать себя к дереву. "Парень он был очень импульсивный и со странностями. Как будто с отклонениями. Я легко могу представить, что он отправился в лес и решил так проверить свою удачливать - приковал себя, а ключ выбросил", - предположил собеседник канала. 

Полицейские выясняют причину смерти Ивана Ключарева.

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